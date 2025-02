Coriandoli e maschere in laguna, successo della seconda sfilata a Orbetello

Orbetello (Grosseto), 24 febbraio 2025 – Grande afflusso di pubblico anche al secondo corso mascherato del Carnevaletto da tre soldi di Orbetello. Fra luci, colori, effetti speciali, musica, costumi, gruppi, carri allegorici e maschere variopinte, corso Italia ha ospitato fra due ali di folla la seconda sfilata della più importante manifestazione dell’anno, organizzata dall’Associazione Carnevale e dal Comune di Orbetello.

L’evento folkloristico richiama ogni anno migliaia di visitatori, che possono ammirare delle bellissime maschere singole, coppie e gruppi, insieme ai sei grandi carri allegorici, che sono: Rione Stazione ’L’Aurora dei Balocchi’, reginetta Melissa Sabatini. Neghelli in Armonia con ’Neghelli’s Future Apocalypse Jaopane Tales’ e reginetta Lucia Alocci. Carristi Neghelli con ’Gli insetti...la farina che n’aspetti’, reginetta Martina Masa. Fonteblanda con ’Un libro per sognare’ reginetta Sara Gagliardi. Centro Storico ’Bell’Italia un paese alla deriva’, reginetta Greta Gianni. Albinia con ’Pace Sommersa’, reginetta Sara Corti. Fra le sei ragazze tutte molto belle sarà poi eletta quella del carnevale 2025. Come ogni anno è molto apprezzato il lavoro delle sarte e degli artigiani della carta pesta. Almeno 5 mila persone sono arrivate a questo secondo corso mascherato, tutti i ristoranti completi e tantissima gente nei bar e nelle attività commerciali aperte.

Si replica con il terzo corso mascherato domenica prossima, con inizio sfilata alle 14,30. Questo giovedì, in Piazza Eroe dei Due Mondi, festa del bambino in maschera con attrazioni a cura di Luca Riverdora. A seguire alle 18 circa spettacolo teatrale ’Il carnevaletto del leone Biagio’ della compagnia ’Teatro a tratti’ diretto da Irene Lizzulli.