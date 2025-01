Carnevaletto da 3 Soldi. Carri, maschere e reginette. Quattro sfilate e tanti eventi

Presentata ieri in Comune la 54esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi che prenderà il via il 16 febbraio con il primo corso mascherato.

La presentazione si è tenuta alla presenza del direttivo dell’associazione Carnevaletto, del suo presidente Giorgio Stefanizzi, e dell’assessora Maddalena Ottali. Al termine il tradizionale brindisi con la torta preparata dagli studenti dell’istituto Enogastronomico di Orbetello. I carri allegorici e le maschere tornano a sfilare in Corso Italia a partire dal 16 febbraio alle 15, preceduti dal proclama di Re Carnevale, che si affaccerà sul palco di piazza Eroe dei due Mondi al termine del corteo che partirà dalle porte alle 14. Gli altri corsi mascherati sono previsti domenica 23 febbraio alle 14.30, domenica 2 marzo alle 14.30 che sarà gratuita per gli over 75, al termine del quale sarà proclamata la Reginetta del Carnevaletto con una sorpresa speciale: la partecipazione del gruppo delle sbandieratrici di Viterbo. La quarta sfilata è prevista sabato 8 marzo con il gran finale in notturna a partire dalle 20 in Corso Italia, al termine della quale, intorno alle 21.30, si terrà in piazza Eroe dei due mondi lo spettacolo di chiusura con il saluto di Re Carnevale e la proclamazione del Carrissimo 2025. A seguire, dalle 23, balli con il dj set.

Molte le iniziative collaterali. Si parte l’1 febbraio con la presentazione delle reginette che si terrà alla discoteca New Line a partire dalle 22; domenica 23 febbraio alle 10 il campo sportivo "Vezzosi" di Orbetello ospiterà la Coppa Carnevaletto, torneo di calcio riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni; la mattina di giovedi 27 febbraio il Carnevaletto farà visita al Centro Mare di Orbetello con la partecipazione di delegazioni delle maschere dei carri, rappresentanti dell’Associazione Carnevaletto e Re Carnevale. Altri eventi culturali, artistici, musicali e delle tradizioni popolari sono programmati per tutto il periodo della manifestazione.

Michele Casalini