Carnevale, ultimi ritocchi ai carri. Tra le novità sconti per i ristoranti

FOLLONICATante novità nell’edizione 2025 del Carnevale di Follonica, incentivando e migliorando la fruizione delle sfilate di quest’anno. Le sfilate saranno realizzate nelle domeniche 2, 9, 16 e sabato 22 febbraio con la festa conclusiva che si terrà in centro domenica 23, organizzata in collaborazione con le discoteche di Follonica e il Centro commerciale naturale. Molte le novità: il progetto "Il Carnevale ti apre le porte della Maremma": con l’acquisto del biglietto di accesso al circuito del Carnevale si ha diritto a sconti, servizi e agevolazioni. Nello specifico si può usufruire di uno sconto del 10% con alcuni ristoranti convenzionati, dell’ingresso ad alcuni musei presenti nei Comuni del comprensorio e una agevolazione sull’ingresso nelle discoteche. Ci sarà anche il progetto "Un weekend con il Carnevale di Follonica": sarà prevista la possibilità di acquistare pacchetti turistici, di una o due notti, legati al periodo carnevalesco e declinati in tre aree tematiche: enogastronomia, memoria, ferro e miniere, sport e benessere. I pacchetti saranno acquistabili sul portale visitmaremma.it e sul nuovo sito web del Carnevale di Follonica. Ci sarà anche il progetto "Al Carnevale ti portiamo noi": coloro che si trovano fuori Follonica e che vorranno partecipare al Carnevale 2025 avranno la possibilità di prenotare e acquistare, oltre al biglietto di ingresso, anche una navetta per raggiungere la città. Le navette sono tre e partiranno da Cecina, Grosseto e Massa Marittima. E’ stato realizzato anche un restyling del logo del Carnevale, per renderlo più attuale, ma senza perdere la centralità di "Gigi del Golfo", storica figura che ha ispirato la maschera del Carnevale. "Quando si parla del Carnevale di Follonica - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - si parla di tanti aspetti che non sono strettamente relativi solo alle date della manifestazione e agli eventi, ma che coinvolgono la città e anche l’intero territorio, superando i confini follonichesi e anche della provincia grossetana. L’obiettivo è quindi fare il salto di qualità andando ad agire allo stesso tempo sul coinvolgimento dei Comuni vicini, così come sulla creazione di nuovi servizi". Domani alle 16.30, alla fonderia Leopolda verranno presentate le reginette e i bozzetti degli otto carri.