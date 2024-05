Carnevale di Follonica. Premiazioni in Comune

Oggi alle 16.30 nella sala del Consiglio si svolgeranno le ultime premiazioni del Carnevale 2024. Il sindaco Andrea Benini, insieme agli organizzatori Rino Magagnini e Piervittorio Cacialli, consegnerà i premi sia ai protagonisti del concorso delle "Vetrine" che a quelli della "Scuola di Carnevale e Cartapesta". Per quanto concerne gli addobbi delle attività commerciali di Follonica, riceveranno i primi tre premi la Calipso Dance di Sergio Totti al villaggio Turistico Mare Sì (al primo posto), poi seguiranno la "Bouquet del Fiore" di Silvia Mosca e poi l’"Officina Estetica" di Lucia Coralli. A seguire sarà data, una pergamena di collaborazione e partecipazione alla specifica attività carnevalesca, oltre che alla commissione giudicatrice, anche a Fabio Apollinari, Giulia Sili, Andrea Benini, Valter Di Marco, David Vegni, Carlo Giannarelli, Carlo Gistri, Luciano La Ganga, Roberto Santini, Paolo Carresi, Diego Bongini, Pier Vittorio Cacialli, Grazia Personi, Osvaldo Saragosa, Adalgisa Guarnaccia, Mara Secciani, Laura Mosca, Stefano Barbi, Laura Signori, Giacomo Manni Paolo Buti, Silvia Gani, Daniele Bugiani, Carlo "Attila" Bernardeschi, Laura Mosca, Carlo Micheloni, Sergio Totti, Alice Totti, Lucia Coralli, Silvio Mosca, Alearco Canalini e Morgan Pierini della Vab. Verranno omaggiate le classi terze B, D, E, F. Quindi attestati per: Federe Shari, Nina Maffei, Noemi Carlotta, Elisabetta Di Massa, Giuseppe Corea Karo, Mia Grassi, Eva Porcu, Daniele Salituri, Melissa Dini, Maxmilian Ciotti, Aurora Orsi, Viola Rossellini, Davide Lenzi, Sofia Villani, della scuola media "Pacioli". Riconoscimenti anche agli autori delle canzoni del Follostrello: Luciano Campinoti e Graziano Casarri. La Scuola di carnevale, durante una bella festa in sede, nei mesi precedenti, sempre alla presenza del sindaco Benini, aveva premiato Ilona Malykhina, Kira Romaniuk, Laura Signori, Emilia Docente, Rosa Riccobono, Mara Secciani, Ilenia D’ Aleo, Adalgisa Guarnaccia, Velia Cristallini, Mariama Yanga, Karamo Yanga, Ouadi Bouchra, Giacomo Pastorelli, Tamara Kovalenko, Laura Mosca, Luana Biondi, Lidia Rossi, Mara Serafini, Giuseppa Aiello, Federica Angiolini, Manuela Sbardellati, Cristina Coccoloni, Diana Bertazzon, Maria Grazia Personi, Cristina Bellemo, Osvaldo Saragosa, Anita Pau.