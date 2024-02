Carnevale di Follonica, la sfilata dei carri nel Golfo: ottima la prima anche se iniziata in ritardo

Follonica, 5 febbraio 2024 – Buona, anzi buonissima, la prima. La prima sfilata degli otto carri follonichesi ha richiamato migliaia di persone per un pomeriggio più primaverile che invernale e che, però, ha preso il via con un’ora di ritardo a causa di alcuni inconvenienti che hanno rallentato la preparazione della griglia di partenza. Il primo, durante lo spostamento dei carri: quello di Pratoranieri si è sganciato mentre passava nel sottopasso di via Massetana e uno degli elementi di cartapesta è finito sull’asfalto. Nessuna conseguenza né per per le persone né per il carro, ma per rimettere tutto a posto è servito del tempo (e anche un po’ di pazienza da parte degli automobilisti, perché il traffico ne ha risentito parecchio). Momenti di apprensione, poi, per una signora che è stata colta da malore durante la sfilata dei carri e che è stata soccorsa dal personale della Croce rossa.

Sul palco, ad ammirare le creazioni degli otto rioni in gara, c’era anche il sindaco Andrea Benini. Prossimo appuntamento fissato per domenica (quando sarà eletta la Reginetta), poi domenica 18 (con l’elezione del miglior carro e della sfilata a terra) e infine domenica 25 con la sfilata e la festa che chiuderanno l’edizione 2024. In caso di maltempo, tutto slitterà di una settimana e i carri sfilerebbero per l’ultima volta domenica 5 marzo.