Carnevale, c’è l’ultimo atto. Oggi sfilata al tramonto. Poi attesa per il miglior carro

FOLLONICALa fine del Carnevale di Follonica si avvicina. Tra oggi e domani e giovedì prossimo andranno in scena gli ultimi appuntamenti della cinquantottesima edizione con due novità assolute e un ritorno dopo qualche anno di assenza. La novità più grande, sempre tempo permettendo visto che le previsioni sono ancora incerte, è quella del debutto del corso mascherato che si svolgerà oggi: i carri e le mascherate dei sette rioni infatti torneranno sul circuito del lungomare oggi a partire dalle 16,45 per l’ultima sfilata del 2025, un vero e proprio spettacolo inediti con i carri illuminati che assieme alle mascherate e alle reginette percorreranno il tradizionale circuito. Alla fine verrà anche eletto il carro vincitore di questa edizione. La kermesse si concluderà poi dopo il tramonto con la proclamazione del carro e della mascherata vincitrici e lo spettacolo di fuochi artificiali sul lungomare. Ma non saranno le uniche sorprese perché assieme ai rioni, reduci da Cuba e dal Festival di Sanremo, al Carnevale di Follonica arriva "Bandao", l’orchestra di percussioni con 30 elementi fra timbau, repinique, ganzà, agogô, rullanti e surdi; dopo il Concerto del Primo Maggio, dopo il Jova Beach Party e dopo aver accompagnato Jovanotti all’ultimo Festival di Sanremo, la band sfilerà per le vie del lungomare di Follonica assieme ai carri di carnevale nell’ultimo corso mascherato di oggi pomeriggio facendo balla e divertire grandi e piccoli. "Bandao" sarà sul circuito durante i due giri del percorso per poi esibirsi sotto il palco di piazza a Mare prima della proclamazione dei verdetti ufficiali, attorno alle 19, cui seguiranno i fuochi artificiali che saranno sparati dalla foce del Petraia, esattamente come succede a ferragosto. L’altra novità dell’edizione 2025 è prevista per domani spazio a "Carnevaleballa", la festa di fine carnevale curata dalle discoteche Sox, Tartana e Alegria in piazza del Popolo a partire dalle ore 16 con i dj Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, Simone Mazzoni e Barta, Lericc, con la partecipazione delle maschere dei rioni e musica fino all’ora di cena, ingresso gratuito.