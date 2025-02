Capodanno dell’Annunciazione. Massa e Gavorrano presenti

MASSA MARITTIMAAll’ombra di un derby fra le rievocazioni storiche Piazza Mercatale, in quel di Prato, batte Piazza dei Miracoli, all’ombra della Torre Pendente e allora dal 21 al 23 marzo sarà lPrato a ospitare l’edizione del 2025 del Capodanno dell’Annunciazione. Da Firenze hanno deciso così: una delle più importanti rievocazioni storiche della Toscana sarà ospitata nella città lariana, con una tre giorni ricca di eventi e rievocazioni storiche a cura di gruppi locali e le Colline Metallifere e Massa Marittima e Gavorrano saranno presenti. L’edizione dello scorso anno vide Massa Marittima ricevere questo prestigioso incarico e centinaia di figuranti, si parlò di 1200 comparse, sfilarono per le storiche vie cittadine fini a confluire in piazza del Duomo cove, fra gli altri ad attendere c’era il presidente della Regione Eugenio Giani. Massa Marittima e Gavorrano sono già all’opera per preparare i gruppi che saranno in sfilata per le vie di Prato e per i due centri ex minerari il lavoro è intenso ma c’è tanta passione. Il Magistrato dei Terzieri, da poco rinnovato, ha già dato mandato per la preparazione di un gruppo, al centro gli sbandieratori, che porterà alto il prestigioso nome di Massa Marittima e Gavorrano non è da meno e il gruppo dei suoi tamburini, sotto la guida di Alessio Doncovio, farà la sua eccellente figura in un contesto così rilevante. Massa Marittima e Gavorrano, città che si uniscono e portano alto il nome, nelle tradizioni storico folkloristiche, delle Colline Metallifere e lo faranno salire in maniera imponente su un palcoscenico tanto prestigioso.Roberto Pieralli