Capodanno Annunciazione. Un evento di successo

Dopo lo spettacolare corteo storico di ieri, con oltre 1.500 figuranti, oggi giornata conclusiva del Capodanno dell’Annunciazione a Massa Marittima con l’esibizione dei gruppi storici prevista a partire dalle 15. "Siamo grati – ha detto il sindaco Marcello Giuntini – al Comitato per le rievovocazioni storiche e alla Regione Toscana per aver scelto quest’anno Massa Marittima come sede per il Capodanno dell’Annunciazione. Una scelta che ci onora e ci inorgoglisce. Si tratta – prosegue il sindaco – di una importantissima occasione per far conoscere la nostra tradizione del Balestro del Girifalco e per misurarsi con un grande evento, unico nel suo genere, che consente di promuovere accanto alle bellezze storiche e architettoniche dei Comuni della Toscana, l’importante patrimonio culturale immateriale, rappresentato dalle rievocazioni storiche e dalle comunità che le mantengono in vita e le tramandano alle generazioni future. Un omaggio a tutti i colori dell’identità Toscana".

Ieri a questa giornata di festa erano presenti anche il governatore Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ma ecco il programma delle esibizioni in programma oggi. Nel cortile della biblioteca comunale, piazza XXIV maggio, alle 15 il gran ballo del Comitato livornese Risorgimento; alle 15.20 Arcieri Lupi della Maremma di Grosseto. Nel Chiostro di Sant’Agostino, Corso Armando Diaz, alle 15.35, il Gruppo storico di Marliana con le danze Rinascimentali; alle 15.50 gli sbandieratori di Volterra. Al Cassero Senese, in piazza Matteotti, alle 16.20, la Proloco di Roccatederighi con l’esibizione degli sbandieratori e musici; alle 16.40 esibizione della White Company di Livorno con le armi. Alle 17 l’esibizione del gruppo Sbandieratori e tamburini di Montepulciano. In piazza Matteotti alle 17.25 i musici dell’associazione Proloco di Batignano e di Gavorrano. Nella piazzetta di via Moncini alle 17.45 la Compagnia del Maggio "Pietro Frediani" di Buti. In piazza Cavour alle 18 esibizione degli sbandieratori del Quartiere Canneti di San Quirico d’Orcia. Alle 18.30 in piazza Garibaldi l’esibizione degli Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani e alle 18.50 il saluto di chiusura da parte di tutti i gruppi storici.