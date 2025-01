Capo d’Uomo. La falesia ha nuove vie

Ampliata la storica falesia di Capo d’Uomo, meta turistica degli arrampicatori di tutto il mondo. Gli amanti della scalata frequentano l’Argentario come meta turistica ormai dagli anni ’60-’70, anche se la falesia vera e propria è stata chiodata tra il 1985 e il 1986. Meta ogni anno di centinaia di scalatori, alle 18 linee originarie il chiodatore toscano Lorenzo Masala ne ha aggiunte altre 10, di cui 3 saranno completate a breve. A darne notizia il sito specializzato Montagna.tv, a cui Carmela Malomo, scalatrice e amministratrice della piattaforma Climbing Spot Factory, ha spiegato che "le nuove vie si sviluppano a sinistra di quelle storiche, con una lunghezza tra 19 e 38 metri". Capo d’Uomo ha così, adesso, il 40% di nuove vie. "Lorenzo ha portato avanti negli ultimi anni un grande lavoro su due fronti – spiega Malomo –: aprire questi nuovi itinerari e richiodare quelli già esistenti. Questo ha reso la falesia più interessante anche per arrampicatori di livello medio-alto, dato che mentre i tiri storici erano quasi tutti di difficoltà tra il 5c e il 6c+, quelli nuovi raggiungono il grado di 8a. Queste linee corrono su pareti verticali o leggermente aggettanti, e sono chiodate generosamente in ottica di arrampicata sportiva. Anche per la loro valutazione il chiodatore si è attenuto ai criteri seguiti per le linee preesistenti, sicché gli habitué del posto non dovrebbero trovare incongruenze tra i gradi dei vecchi tiri e quelli dei nuovi".

Oltre che nei periodi caldi, le scalate possono avvenire anche durante l’inverno dato che, grazie all’esposizione a est/sud est, questa falesia è esposta al sole per tutta la mattina ed è dunque adatta alla scalata nella stagione fredda, almeno fino al primo pomeriggio.

Andrea Capitani