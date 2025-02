Capalbio piange l’avvocato Leonida Calvisi

Una perdita improvvisa, lacerante. Borgo Carige e tutta la comunità di Capalbio piange Leonida Calvisi, avvocato, 58 anni, strappato alla vita da una terribile malattia. Oltre che un brillante professionista, Calvisi era una persona bel voluta da tutti nella piccola frazione di Capalbio. Era il figlio di Mario Calvisi, ex sindaco della Piccola Atene e tutta la comunità ieri ha lasciato un ricordo alla famiglia. L’avvocato lascia la moglie Tinatin, il figlio Lorenzo e la madre Maria. "Tutta l’amministrazione comunale – si legge nella nota scritta dall’Amministrazione di Capalbio – si stringe intorno alla famiglia Calvisi per la prematura scomparsa di Leonida, figlio dell’ex sindaco di Capalbio Mario Calvisi. Sentite condoglianze". Lo ricorda anche la pagina Facebook dell’Arcipretura di Capalbio: "Abbiamo provato un dolore lacerante – si legge – Mi aspettavo questa terribile notizia ma non si è mai pronti. Con il cuore a pezzi ti abbraccio forte in alto e porta la tua infinità bontà in cielo". Oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di Borgo Carige. Una morte così premature e improvvisa che ha scosso veramente la cittadina e tutto il comprensorio, dove la famiglia Calvisi era veramente molto conosciuta e apprezzata.