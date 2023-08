"Capalbio Libri: Viola e Genovesi presentano i loro Libri"

Saranno Antonella Viola e Fabio Genovesi gli ospiti di oggi a "Capalbio Libri", in piazza dei Pini.

Si inizia alle 20 con la presentazione del libro "La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità" di Antonella Viola (nella foto), immunologa, professoressa ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica. Intervista di Sabina Castelfranco. Letture Irene Grazioli Fabiani.

Alle 22, invece, sul palco salirà Fabio Genovesi per presentare "Oro puro". Intervista di Elisabetta Mondello letture Marta Mondelli. Genovesi non solo ci racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, ma ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale.