Capalbio, violento scontro tra auto e moto: muore un uomo di 63 anni

Capalbio (Grosseto), 23 luglio 2024 – Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a un uomo di 63 anni morto in strada in uno scontro tra un’auto e la sua moto. L’incidente è avvenuto ieri sera, 22 luglio, dopo le 23 lungo la strada Pedemontana nella zona di Borgo Carige, nel comune di Capalbio (Grosseto). La vittima era in sella a una moto che si è scontrata con un'auto.

I soccorritori del 118 hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie per salvare la vita al 63enne. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Capalbio insieme a l’automedica di Orbetello. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso 2. Presenti anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.