"Capalbio: fino al 60% di Raccolta Differenziata".

La raccolta differenziata nel comune di Capalbio registra una crescita sensibile. Secondo i dati raccolti da Sei Toscana, nei primi otto mesi del 2023, la media della raccolta si attesta al 53,06%. "Un risultato davvero importante – commenta Giuseppe Ranieri (nella foto), vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente –. Considerando che prima dell’insediamento della nostra Amministrazione la raccolta si aggirava al di sotto del diciannove per cento, dobbiamo essere orgogliosi dei passi avanti compiuti da tutto il territorio, che dimostrano anche l’attenzione dei nostri cittadini nei confronti delll’ambiente. Ovviamente è fondamentale proseguire in questa direzione, consapevoli che i margini di crescita sono ancora significativi".

Nei primi mesi dell’anno, durante il periodo invernale, la raccolta differenziata ha raggiunto livelli ancora più alti, con il picco di gennaio del sessanta per cento; sulla stessa linea si sono confermati anche il mese di febbraio e di marzo.

"È inevitabile – prosegue Giuseppe Ranieri – che i numeri durante la stagione estiva, con l’aumento delle presenze e delle attività sul territorio, abbiano una contrazione. Per questa ragione, consapevoli dell’importanza della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente, dobbiamo proseguire nella promozione e nell’incremento delle pratiche e dei servizi green. Infine, a nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare tutti i cittadini e le imprese del territorio per i comportamenti virtuosi messi in atto e Sei Toscana per la proficua collaborazione".