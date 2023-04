Caos in via del Commendone La strada è malridotta e i parcheggi scarseggiano

di Steven Santamaria

Caos infinito e auto che, oltre ad aumentare sempre di più, intasano continuamente la viabilità in via del Commendone. Ultimamente poi i residenti della zona fanno fatica a parcheggiare perché i posti auto a disposizione sembrano non essere più sufficienti. Soprattutto, nei weekend, nelle piazzole di sosta regna il caos. Prima dell’avvento del Maremà, il "Poggione" era una semplice strada di periferia, conosciuta ma poco frequentata. Con l’arrivo del centro commerciale, con la costruzione di nuove strutture e con la crescita demografica, quest’area ha cominciato, anno dopo anno, a perdere quella tranquillità che la contraddistingueva. Ma oggi la situazione è cambiata tanto da far crescere le lamentele dei residenti. Oltre le cattive condizioni del manto stradale, a far infuriare i residenti è la loro continua fatica a trovare un posto auto, che spesso li costringe a parcheggiare lontano da casa. A tutti questi continui disagi non è mai stato posto rimedio, e proprio per questo è stata fatta una segnalazione all’Amministrazione comunale, chiedendo di fare qualcosa al più presto per risolvere la vicenda. La risposta del Comune non ha tardato ad arrivare. A rassicurare i residenti è stato lo stesso sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "È una zona che stiamo monitorando da tempo – spiega il sindaco – ormai da qualche anno, vista la presenza del Maremà, via Del Commendone è diventata molto più trafficata. Inoltre, negli anni, la costruzione di case ha contribuito all’aumento degli abitanti. "Questa strada necessita sicuramente di interventi di ripristino, per migliorare la viabilità e la sosta. Infatti stiamo programmando una serie di sistemazioni per cercare di limitare i disagi attuali. Intendiamo eseguire il rifacimento del manto stradale in quell’area, compresi i parcheggi, ed è prevista anche l’integrazione di posti auto aggiuntivi".