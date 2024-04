Caos nel centro storico. Calci agli agenti, arrestato

Grosseto, 29 aprile 2024 - Sembra ormai essere una costante il fatto che quando arriva il sabato sera le Forze dell’ordine abbiano un gran da fare per placare situazioni pericolose, che potrebbero degenerare da un momento all’altro. Questa volta il caos è scoppiato in centro, poco dopo la mezzanotte di sabato, fra piazza del Sale e via Ricasoli, e protagonista dell’episodio è stato un cittadino marocchino di 30 anni. L’uomo è stato avvicinato da agenti della Polizia municipale in borghese per un normale controllo, ma la sua reazione è stata imprevista e soprattutto incontrollata.

Il trentenne aveva bevuto e al controllo di routine dei due agenti della Municipale ha reagito urlando e scalciando, poi è scappato in via Mazzini e si è gettato a terra, iniziando a dare testate sulle pietre del selciato. Gli agenti presenti non sono riusciti da soli a fermare l’uomo e a caricarlo in macchina, così prima è intervenuto in aiuto un agente della polizia di Stato, che si trovava nella zona, e infine sono stati chiamati i carabinieri. Solo dopo un non facile intervento l’uomo è stato immobilizzato. Nel frattempo sul luogo dell’arresto è intervenuta anche un’ambulanza perché il trentenne aveva riportato traumi al viso a causa delle testate date alle pietre. Il tutto è accaduto davanti a un noto ristorante del centro, i proprietari hanno assistito loro malgrado a questa scena. Attualmente il trentenne marocchino si trova in stato di arresto, e questa mattina sarà processato per direttissima per rispondere alle accuse di minacce, resistenza e lesioni. Quanto accaduto sabato sera riaccende il dibattito, mai definitivamente spento in realtà, sulla sicurezza in centro, soprattutto nelle sere come il sabato dove molta gente si riversa in alcune piazze e vie della città per trascorrere qualche ora in serenità. Del resto lo stesso sindaco Vivarelli Colonna, dopo un altro episodio avvenuto sempre sabato, quando un cittadino straniero ha colpito con un bastone tre persone, ha detto: "La misura è colma, la gente è stanca. E ha ragione".