"Canyon Bicycles" alla Rocca Pisana

L’azienda tedesca Canyon Bicycles ha scelto Scarlino per presentare i suoi nuovi prodotti ai giornalisti di tutto il mondo. A fare da punto di ritrovo per l’evento è il piazzale della Rocca Pisana dove sono arrivati in queste ore i mezzi della Canyon che resteranno fino a oggi: gli invitati alla presentazione saranno poi accompagnati dallo staff nei vari sentieri del territorio scarlinese per testare le nuove biciclette ancora non presenti sul mercato. Un’occasione importante per far conoscere Scarlino agli appassionati di bike e alla stampa internazionale.

"Essere stati scelti come location da un’azienda leader nel settore delle biciclette ci rende sicuramente orgogliosi e testimonia la bontà del lavoro che questa Amministrazione sta portando avanti per promuovere e valorizzare il nostro Comune – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Travison –. La bellezza dei sentieri delle Bandite di Scarlino rappresenta un’attrattiva per appassionati di bike, un settore turistico in forte sviluppo".