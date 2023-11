Canoni di locazione. I contributi del Comune

Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per i canoni di locazione per l’anno 2023: i cittadini hanno tempo fino a giovedì 30 per le richieste. Possono fare domanda i residenti nel Comune di Scarlino che hanno un regolare contratto di affitto, con un’attestazione Ise valido non superiore a 32.048,52 euro ed un Isee non superiore a 16.500 euro. La domanda compilata in ogni sua parte, accompagnata dalla copia del documento e dalla firma del richiedente, potrà essere inviata tramite pec a [email protected], oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: "Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino", con scritto sulla busta "Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2022", oppure potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune. Per informazioni è possibile chiamare Carla Brunese, al numero 0566 38529.