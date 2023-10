Cane vaga sull’Aurelia. Bloccato e salvato. Era scappato da casa

La Polizia stradale di Orbetello è intervenuta in Aurelia vicino ad Albinia, dove un cane di grande taglia, stava vagando sulla carreggiata visibilmente impaurito e disorientato. La pattuglia ha rallentato il traffico e una volta vicina all’animale che scorrazzava in corsia di marcia, un poliziotto è sceso per segnalare il pericolo e mettere in sicurezza il povero animale. Inizialmente diffidente verso l’operatore, il cane ha cercato, però dopo un po’ di metri, vinta l’iniziale paura, si è fatto avvicinare dal poliziotto che lo ha preso ancora tremante tra le sue braccia e lo ha messo in sicurezza a bordo dell’autovettura di servizio, evitando il peggio. Portato in caserma è stato rifocillato. Dalla lettura del microchip poi gli operatori sono riusciti a rintracciare il proprietario che l’ha ripreso.