Campus per diabetici al Prato delle Macinaie

Con l’inizio dell’estate, torna come ogni anno il campo scuola per i giovani pazienti diabetici, organizzato dalla Pediatria del Misericordia. Questa volta è stata scelta la splendida cornice del Prato delle Macinaie, sul Monte Amiata, dove i 18 partecipanti, provenienti da tutto il territorio della Asl Toscana sud est, di età compresa tra 7 e 17 anni, hanno trascorso le loro giornate. Ad accompagnarli le pediatre specializzate in diabetologia Cristina Soci e Laura Farmeschi. Durante il soggiorno, gli incontri formativi ed educativi con i professionisti sono stati intervallati da momenti ludico-ricreativi in gruppo, tra cui attività sportive ed escursioni, con lo scopo di mettere in pratica gli insegnamenti teorici. Tra i ragazzi più grandi, quattro hanno svolto il ruolo di tutor, aiutando i sanitari e affiancando i più piccoli. Oggi la gestione del diabete avviene anche grazie alla tecnologia, strumento essenziale per il controllo metabolico. Tutti i partecipanti del campus infatti utilizzavano un device per il monitoraggio.