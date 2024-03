Camping Le Pianacce cerca pizzaiolo e chef

Per la prossima stagione estiva si cerca pizzaiolo/a che si occuperà della completa gestione della pizzeria con forno a legna, comprese le pulizie finali.

Contratto di lavoro a tempo determinato da aprile a settembre con orario full time e turno sia a pranzo che a cena. Luogo di lavoro: Marina di Castagneto al Camping Le Pianacce. E' disponibile l'alloggio. Per candidarsi utilizzare il Portale il Portale Toscana Lavoro oppure inviare il proprio cv aggiornato [email protected] indicando nell'oggetto il n di prot 216582. Per la prossima stagione estiva si cerca chef che si occuperà della completa gestione della cucina di un ristorante con menù alla carta di carne e pesce. Contratto di lavoro a tempo determinato da aprile a settembre con orario full time e turno sia a pranzo che a cena. Luogo di lavoro: Marina di Castagneto al Camping Le Pianacce. E' disponibile l'alloggio. Per candidarsi utilizzare il Portale Toscana Lavoro oppure inviare il proprio cv aggiornato a

[email protected] indicando nell’oggetto il n di prot 216587.