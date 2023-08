"Calici di stelle a Pitigliano, Cinigiano e Massa: degustazioni, musica e buon cibo"

A Pitigliano riflettori accesi sui vini del territorio con l’evento "Calici di Stelle", in programma stasera a partire dalle 21. La kermesse più amata dagli appassionati di vino torna protagonista in uno dei borghi più belli d’Italia con le degustazioni, la musica dal vivo e il buon cibo. ll percorso di degustazione si snoderà da piazza Petruccioli, a via Cavour e piazza della Repubblica fino a via Zuccarelli, via Roma e via Vignoli. Il tradizionale appuntamento estivo sarà anche nel paese di Cinigiano che offre la possibilità di godersi un vino di qualità proveniente delle terre del Montecucco. Visto il positivo riscontro delle edizioni precedenti, anche l’edizione di questo anno prevede il "DegustaVini" itinerante: punti di sosta nel centro storico del paese per offrire agli appassionati del buon bere i vini delle cantine aderenti, abbinati ai prodotti tipici di qualità e il tutto accompagnato da musica live e dalla GranCena. Pronti ad alzare i calici sotto un meraviglioso cielo stellato anche a Massa Marittima: In degustazione ci saranno le etichette di 18 aziende vitivinicole, per un totale di oltre 80 vini e l’olio del frantoio San Luigi. E poi due postazioni musicali in piazza Cavour e alla Torre del Candeliere, la postazione di Slow Food e quattro punti ristoro gestiti dalla pro loco e dai terzieri di Cittavecchia, Cittanova e Borgo.