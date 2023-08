"Calici di Stelle a Massa Marittima: degustazioni, musica e buon cibo"

Pronti ad alzare i calici sotto un meraviglioso cielo stellato? Giovedì, dalle 20 alle 24, per le vie del centro storico di Massa Marittima torna "Calici di stelle". La kermesse notturna più amata dagli appassionati di vino sarà di nuovo protagonista nella Città del Balestro, con le degustazioni, la musica dal vivo e il buon cibo. "Il settore vinicolo rappresenta una delle eccellenze della nostra terra – ha detto il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – e per il Comune di Massa Marittima Calici di Stelle è l’occasione per promuovere, in particolare la Doc Monteregio, comunicando l’indissolubile legame tra vino e territorio. La Strada del Vino Monteregio, costituitasi alla fine degli anni ’90, ha il merito di aver dato in tutti questi anni un contributo fondamentale alla promozione del paesaggio vitivinicolo e delle eccellenze enogastronomiche locali, al turismo del vino e del buon vivere. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione dell’evento".