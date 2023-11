Calendario Pediatria. Mostre e musica per promuoverlo Iniziativa di solidarietà promossa dalla Proloco di Grosseto e Principina a Mare: mostra, concerto e aperitivo in jazz per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria dell'ospedale Misericordia. Calendario in vendita a 10€.