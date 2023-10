Caditoie da ripulire: "Si rischia l’inondazione"

"La zona industriale, cuore pulsante dell’economia cittadina, è sempre più abbandonata dal Comune". Sandro Marrini (nella foto) consigliere comunale di Fratelli d’Italia, commenta con amarezza la situazione di uno dei quartieri più importanti di Follonica e lancia per l’ennesima volta un appello all’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Benini. "Come se non bastassero il degrado in cui versa l’area, una vera e propria discarica a cielo aperto, le strade dissestate e i numerosi furti subiti dagli imprenditori nei mesi scorsi, adesso si aggiunge l’allarmante criticità delle fogne, piene zeppe di foglie e di sabbia. Fortunatamente, in questa prima settimana autunnale, il tempo è stato fin troppo clemente e i tradizionali temporali post estate hanno graziato la città, altrimenti le vie della zona industriale sarebbero diventate, come già accaduto in passato, delle vere e proprie piscine a cielo aperto. Il Comune snobba in modo inqualificabile le necessità di tutte le persone che lavorano in questa zona e che sono il vero motore di Follonica. La zona industriale è davvero un quartiere di Serie B per Benini e la sua Giunta: credo che questa situazione sia un unicum a livello nazionale".

"Eppure gli imprenditori non solo pagano numerose tasse e imposte allo Stato, ma fanno anche numerosi sacrifici, specialmente in questo periodo contrassegnato da una crisi economica senza fine e dal caro energia, dei quali l’amministrazione comunale sembra non accorgersene – continua Marrini –. Per questo motivo, il Comune ha il dovere di mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per rendere questo quartiere decoroso, al pari degli altri rioni cittadini che attraggono visitatori e sono più vicini al mare rispetto alla zona industriale. Servirebbe un investimento minimo per rendere giustizia a chi, per motivi lavorativi, passa gran parte delle giornate in quest’area follonichese".

"Concludo il mio intervento con l’ultimo di una serie di appelli lanciati in questi anni al sindaco Benini, con l’auspicio che, almeno questo, non possa cadere nel vuoto come i precedenti - termina -. Cosa aspetta il Comune ad attuare una pulizia efficace ed urgente delle caditoie e delle fogne presenti nella zona industriale? Si deve attendere l’ennesimo acquazzone?".