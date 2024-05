Cadde dalla moto. Muore in ospedale

Claudio Ballini non ce l’ha fatta. Se n’è andato martedì notte in ospedale a Montevarchi, dopo essere stato trasporto per la riabilitazione dal nosocomio le Scotte di Siena qualche giorno fa, in seguito a un brutto incidente con lo scooter avvenuto il 24 marzo scorso.

L’uomo aveva 44 anni, lavorava come escavatorsita e per lui la comunità di Porto Santo Stefano ieri si è svegliata nello sconforto. Non è riuscito a superare le gravi conseguenze della caduta in via del Campone – la strada dove abitava – dal suo scooter. Inizialmente era stato trasportato in elisoccorso a Siena e già in quel momento le sue condizioni sembravano critiche, con molti traumi sia al volto che al corpo. Ballini purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando attonito un paese intero che sperava in una sua ripresa.

Una persona che in molti ricordano con il sorriso, nonostante due tragedie difficili da sopportare per chiunque, drammi che la vita gli aveva già riservato in passato.

Nel 2012, aveva infatti dovuto dire addio al figlio di otto mesi, che aveva perso la vita nella sua culla, soffocato dalla incerata di plastica che era stata messa per proteggere il materasso e che il piccolo si era tirato fino a coprirsi in viso. E quanto Claudio aveva soltanto 18 anni aveva perso il fratello Biagio, nome che poi aveva scelto per suo figlio.

Il destino adesso si è preso anche lui. Le esequie si sono tenute ieri pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata al Valle, mentre la salma ha proseguito il suo percorso verso il tempio crematorio di Grosseto.