C’ Elena Stancanelli con "Il tuffatore"

Torna l’appuntamento "Sotto i Platani della Parrina, libri e cultura". Oggi alle 18 all’Antica Fattoria La Parrina, la scrittrice Elena Stancanelli presenterà il suo libro "Il tuffatore". Elena Stancanelli racconta la parabola di Raul Gardini come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all’azzardo. Uomini a cui era difficile resistere. Nel tuffatore convivono eleganza e passione per il rischio. Raul Gardini aveva imparato da ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. Bello, seduttivo, sempre abbronzato, erede acquisito di una delle più potenti famiglie industriali italiane, aveva l’ambizione di cambiare le regole del gioco e la spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio, dall’ossessione di andare più dritto e veloce verso la risoluzione di qualsiasi problema. A qualunque costo. La vicenda di un imprenditore partito da Ravenna per conquistare il mondo entra nella vita e nei ricordi della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, ascese improvvise, e cadute rovinose. E il tuffatore resta lassù, da solo , sospeso in volo tra a vita e la morte.Dialoga con l’autrice: Roberta Colombo (sceneggiatrice e scrittrice).