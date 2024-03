Bruciate due bandiere dell’Ucraina esposte all’esterno di un negozio che vende prodotti tipici dell’Est

In fiamme due bandiere dell’Ucraina esposte fuori da un negozio che vende prodotti tipici provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est. È quanto accaduto venerdì sera a un negozio situato in via Dante. La titolare è stata avvisata da un conoscente che c’era un principio di incendio proprio davanti al suo negozio. Dopo la chiamata, intorno alle 23 di venerdì, la titolare è corsa immediatamente sul posto. Le fiamme non c’erano più, ma nemmeno le due bandiere ucraine, che si trovavano all’esterno. Erano invece rimasti i bastoni a cui erano legate, con i tessuti ormai fusi e neri. Nel pomeriggio di venerdì due uomini polacchi si sarebbero presentati al negozio pretendendo prodotti gratis, una pretesa che non sarebbe stata soddisfatta. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Follonica e sull’incendio doloso indagano i carabinieri della locale stazione.