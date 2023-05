Brogi: "Situazione precaria, Spadi cerchi le risposte necessarie"

"Massa Marittima e la precarietà che si sta sviluppando intorno alla sanità comprensoriale, al centro l’ospedale Sant’Andrea, è da tempo al centro delle attenzioni di tutti e si susseguono incontri e dibattiti per cercare di dare una quadratura alla storia ormai obsoleta e che non vede vie di sbocco positive". Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Brogi. "Ne abbiamo sentite di amenità – aggiunge Brogi – che spaziano da chi che vorrebbe l’ospedale più vicino alla costa ed addirittura da una Consigliera Regionale, che si raddoppi la Massa-Follonica per consentire un più agevole collegamento con la città del Golfo ed il pronto soccorso massetano". Il riferimento è a quanto proposto dalla consigliera Spadi. "Con il risolino, anche se non c’è niente da ridere – aggiunge – Donatella Spadi ha accennato a questa terapia d’urto per guarire una sanità malata. Ma dimostra di non conoscere la storia di un’arteria che sarebbe servita a collegare Siena con Follonica in meno di un’ora con lo scorrimento veloce del tratto Massa-Follonica. I sindaci in carica di allora, sia massetano che follonichese, girarono le spalle a quel progetto che avrebbe portato beneficio a tutti compreso il Sant’Andrea. Se lo ritiene un cavallo di battaglia da cavalcare a giustificazione del suo impegno politico ed istituzionale, tutto da sviluppare, perché la Spadi non va a riprendere quel progetto e si lancia alla ricerca di quelle risposte necessarie alla sistemazione di questa tratta che, con l’imbuto di Cura Nuova specialmente, rallenta il traffico e, come accaduto, provoca incidenti anche mortali? Se proprio necessario sarà idonea, una volta realizzato il raddoppio della tratta, a supportare il passaggio su ruote dell’ospedale verso Cura Nuova o forse ancor più giù come vorrebbe qualcuno". Una proposta o un impegno che però non convincono Brogi. "Consigliere Spadi, lasciamo le battute da parte e diamoci da fare perché il comprensorio ha molto bisogno".