’Branzino the Challenge’, la sfida in laguna entra nel vivo

Saranno centinaia i pescatori impegnati oggi nella gara internazionale di pesca sportiva alla spigola e "il Comune – dice il consiglire comunale Ivan Poccia – è orgoglioso di sostenere questa manifestazione che mette insieme sport e turismo".

L’ottava edizione di ’Branzino the Challenge’ è stata inaugurata con la cerimonia che si è svolta nell’area del Circolo Canottieri di Orbetello e in gara vede i rappresententi di sei Nazioni: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Bulgaria e Svizzera.

A spiegare le regole della gara è stato il presidente dell’associazione Insidefishing, Silvio Smania, che ha anche annunciato la possibilità di effettuare lezioni gratuite di kayak e di pesca sportiva. Molto interessante anche il montepremi: il team campione si aggiudicherà il Pescare Show Trophy, mentre il Big Sea Bass riceverà il Fiiish Trophy.

Ad Orbetello è arrivato anche il campione di ’Branzino the Challenge 2024’, Milenko Stoychev, accolto con entusiasmo e curiosità per carpire i suoi segreti tecnici. "Per affrontare questa gara – ci ha detto –, adotto diverse strategie, una di queste sarà muovermi il meno possibile lungo la laguna. Posso dire che sicuramente userò l’esca che mi ha fatto vincere lo scorso anno, e poi il resto ve lo svelerò a gara conclusa".

’Branzino the Challenge’, la più importante manifestazione europea dedicata alla pesca alla spigola con esche artificiali in kayak, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Orbetello e organizzata da Insidefishing, si avvale della collaborazione di molti partner locali: la Cooperativa de I Pescatori di Orbetello, la società I Canottieri, Proloco lagunare, commercianti del Centro storico.

Michele Casalini