Bracalari e Mascioli, storie protagoniste

La vita di Bracalari e le memorie di Mascioli protagoniste di due incontri con la Rete Grobac delle biblioteche. Doppio appuntamento con due presentazioni di libri: alla Biblioteca delle Muse di Saturnia e alla Biblioteca comunale ’La Piccola’ di Capalbio. La rassegna di promozione della lettura "Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari", promossa dalla Rete Grobac con la collaborazione della Fondazione archivio diaristico nazionale, fa tappa, oggi a Saturnia e Capalbio. Protagoniste di questo nuovo appuntamento saranno le vite del partigiano Nello Bracalari e di Ilico Mascioli. Alle 17, alla Biblioteca delle Muse di Saturnia del Polo culturale Pietro Aldi, in piazza Vittorio Veneto 19, Nadia Pagni, curatrice del volume, e Dianora Tinti, scrittrice presentano "Sulle note di Bella Ciao: Nello Bracalari (foto), il racconto di una vita" (Edizioni Effigi), che ripercorre le esperienze di Bracalari, partigiano scomparso nel gennaio 2023, il suo impegno civile e politico, che si intreccia con tante vicende della Storia e della storia del territorio. Sempre alle 17 la Biblioteca comunale "La Piccola" di Capalbio (in via Leopardi 3) accoglie Ilico Mascioli, autore, affiancato dalla scrittrice Costanza Ghezzi per la presentazione del libro, edito da Effigi, "Il bambino con la maglietta rossa". Un volume che racconta gli anni dal dopoguerra al boom economico, in una Milano in piena rinascita.