Boscaiolo travolto da un albero, ricoverato in gravi condizioni

Santa Fiora (Grosseto), 3 aprile 2024 – Un uomo di 51 anni è stato travolto da un albero in caduta mentre si trovava al lavoro a Santa Fiora, nei boschi dell’Amiata. Il boscaiolo, ferito, è apparso subito in condizioni molto gravi.

Per questo è stato immediatamente trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena. Per recuperare il ferito, straniero, il personale del 118 si è calato con il verricello perchè stava lavorando in una zona impervia.

I sanitari della Misericordia avevano raggiunto il 51enne nel bosco: secondo quanto si apprende l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.