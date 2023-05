Bonus sociale idrico, pubblicato il bando: via alle domande

Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il bando prevede l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari rivolti ai nuclei familiari residenti nel comune di Follonica. Le persone in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sociale Idrico Integrativo fino al 9 giugno. Bisogna presentare un Isee in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare inferiore o uguale a 13 mila euro. Il bando integrale è scaricabile dal sito del Comune di Follonica alla sezione socio-educativi. Le domande redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva, accompagnate da un documento di identità e da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti.