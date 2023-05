"Bonus edilizi Attenzione ai requisiti"

"Committenti, famiglie, condomini e gli operatori economici si ricordino che adesso c’è l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi".

E’ quanto sottolinea Mauro Carri, direttore provinciale dell’Ance. "A seguito di una richiesta fatta dall’Ance in sede della Commissione nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – dice Carri –, sono pervenuti chiarimenti su criticità riscontrate nell’applicazione della norma, assicurando così l’adozione di prassi uniformi da parte dei committenti, loro figure professionali di riferimento e imprese. La Commissione risolve in via interpretativa il possesso della attestazione Soa (Società Organismo di Attestazione) da parte delle imprese impegnate nei cantieri dei bonus edilizi. L’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali (Superbonus e altri bonus edilizi). Non è richiesta un’esatta corrispondenza tra categorie Soa e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata. Sono esclusi dall’obbligo di attestazione Soa le imprese che hanno sottoscritto contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022".