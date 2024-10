Bonifica: vincono le liste di Coldiretti e di Cia-Confagricoltura

GROSSETO

Le elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica si sono concluse con la vittoria delle liste Bonifica Amica (Coldiretti) e "Insieme per il territorio" (Cia e Confagricoltura). In definitiva alla prima lista (Coldiretti) toccheranno 9 consiglieri e alla seconda lista (Cia e Confagricoltura) 6. Ma vediamo nel dettaglio tutti i voti. Sezione 1, Bonifica Amica 1.688 voti: Fabio Fabbri 281, Gerardo Calabassi 206, Gianni Bellini 107, Simona Anca Maria Nica 243, Laura Adorni Sbrana 303. Acqua e territorio 667: Lorenzo Rossi 542, Giacomo Tuliani 41, Riccardo Albanesi 6, Giuliano Dragoni 27, Giacomo Bartolommei 5. Insieme per la bonifica 569: Daniela Morosini 255, Gabriele Carapelli 66, Giulia Vegni 146, Luca Pecci 32, Stefano Fini 36. Insieme per il territorio 1.147: Giampiero Cresti 83, Andrea Bambini 34, Luigi Farina 65, Fabrizio Volpi 94, Felicia Ammendola 33, Fabio Rosso 598.

Sezione 2, Agricoltori custodi del territorio 738: Michele Angeli 516, Barbara Duchi 11, Andrea Mazzanti 56, Marco Grechi 68, Marco Dotti 16, Francesco Campo 19. Insieme per il territorio 921: Edoardo Donato 45, Enrico Rabazzi 508, Claudio Capecchi 68, Martina Beltrami Clerici Rusconi 41, Luigi Fanciulli Del Casino 11, Franco Guerri 38.

Bonifica Amica 1.071: Federico Vanni 350, Riccardo Colasanti 149, Alessandro Gonzi 8, Stefano Serafini 89, Alessandro Passerotti 39.

Sezione 3, Insieme per il territorio 293: Ariane Elizabeth Lotti 50, Roberto Olivelli 38, Danilo Nocciolini 12, Giorgio Franci 34, Guido Pallini 58, Moreno Bernardini 11, Iacopo Giannuzzi Savelli 17. Bonifica Amica 192: Lubiano Balotti 39, Lorenzo Pavone 34, Angelo Riforgiato 4, Pietro Bartalini 20, Domenico Tocchi 29.

Gli eletti. Sezione 1, Bonifica Amica: Laura Adorni Sbrana, Fabio Fabbri, Simona Anca Maria Nica, Gerardo Calabassi. Insieme per il territorio: Fabio Rosso. Sezione 2, Bonifica Amica: Federico Vanni, Riccardo Colasanti, Stefano Serafini, Alessandro Passerotti. Insieme per il territorio: Enrico Rabazzi. Sezione 3, Insieme per il territorio: Guido Pallini, Ariane Elizabeth Lotti, Roberto Olivelli, Giorgio Franci. Bonifica Amica: Lubiano Balotti. Soddisfatto per la grande partecipazione il presidente uscente, Fabio Bellacchi. "Il primo aspetto da sottolineare è senz’altro quello della grande partecipazione – dice Bellacchi –. Abbiamo raggiunto un’affluenza veramente importante, che gratifica l’impegno al servizio della comunità. Infine nel massimo rispetto di tutte le liste e dei candidati non posso poi che rilevare come i membri eletti nell’assemblea siano tutti espressioni del mondo agricolo. Questo è un bel segnale e una garanzia per il settore".