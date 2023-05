"Biologico è... Natura!" Giornata di studi all’Oasi del Wwf del Lago di Burano

‘Biologico è... Natura!’. Si apre domani alle 10 all’Oasi del Wwf del Lago di Burano una giornata di appuntamenti dedicata al valore dell’agricoltura biologica per la conservazione della natura. Una giornata di studi per parlare dell’impatto che il cambiamento climatico ha sulla biodiversità e la produzione agricola, proponendo un modo di studiarlo attraverso il polline. A parlarne saranno Adele Bertini, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e del National Biodiversity Future Centre. Di come progettare un’azienda agricola naturale per contribuire a favorire la conservazione della biodiversità parlerà invece Gianluca Giovannetti di Coop Coagri. Elodie Egger, dell’azienda bioagricola La Selva accompagnerà i partecipanti in una passeggiata raccontando la sua vita trascorso nell’azienda fondata nel 1980. Sarà invece Karine Egger, della stessa azienda, ad approfondire con i partecipanti il tema dell’apicoltura moderna ‘Sano, buono e giusto: biologico e biodiversità scelte ormai inderogabili’ è invece il titolo della relazione di Corinna Vicenzi, fiduciaria della condotta Slow Food della Costa d’Argento. Dopo una breve pausa per un picnic, i lavori riprenderanno alle 14.30 con i percorsi scientifico-divulgativi ‘Osservare-Sperimentare-Riflettere’ a cura di Adele Bertini e Federica Badino del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze. Il terreno agricolo e la sua storia, alla scoperta dei sedimenti che compongono il territorio, sarà il tema di cui parleranno Matteo Pili e Jean-Philippe Goiran, dell’Università di Firenze e di Lyon. Per concludere una visita guidata che partirà alle 16, all’Oasi del Wwf del Lago di Burano.

Riccardo Bruni