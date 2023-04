Bilancio in attivo "700mila euro di avanzo per una Follonica migliore"

"Votando il bilancio di previsione e gli atti connessi, tra i quali il fondamentale piano triennale delle opere pubbliche, dobbiamo avere ben chiaro quali sono le risorse a disposizione, e che il meccanismo in questione diventerà una tappa fondamentale per la costruzione della Follonica del presente e del futuro".

Inizia così il Pd di Follonica. "Nonostante le difficoltà oggettive il nostro Comune ha saputo mantenere inalterati tutti i servizi essenziali, nonostante le rilevanti perdite di gettito, e gli equilibri di bilancio – aggiunge il Pd – il risultato è un Bilancio Comunale in perfetta salute: con questa previsione abbiamo incentivato la spesa produttiva con circa 700 mila euro di avanzo di parte corrente. Vogliamo sottolineare la lungimiranza dell’azione amministrativa evidente grazie ai numerosi finanziamenti che siamo riusciti ad intercettare che solo per il 2023 ammontano ad un totale di circa 12 milioni di euro legati al Pnrr. Ricordiamo l’intervento per la riqualificazione di Senzuno che andrà a cambiare completamente il volto del quartiere migliorando la sua vibibilità e fruibilità, i progetti sulla rigenerazione della scuola di via Palermo oltre agli interventi di efficientamento energetico legati ad i plessi scolastici. Questo piano recepisce e da proseguimento alla ciclovia tirrenica al fine di dare un’impronta alla mobilità che vogliamo portare ed incentivare nella nostra città".

Poi aggiungono: "Tra i progetti più ambiziosi, oltre a quelli citati precedentemente riguardano il recupero dell’Ex Ilva attraverso i fondi Fesr – dice il Pd - dando nuova linfa vitale al cuore pulsante della nostra comunità dalla piazza delle fonderie, alla torre dell’orologio per citarne alcuni ma la vera novità del piano riguarda la Colonia Marina intervento inserito nel piano delle opere per un totale di 2 milioni di euro per riqualificare le torrette laterali ed andare a cercare un soggetto privato per una riqualificazione complessiva anche del tronco centrale della struttura".

"Questo piano però non pensa solo al presente ma guarda anche al futuro, attraverso la progettazione delle piazze delle fonderie all’interno dell’ex Ilva – chiude il Pd – Registriamo infine due dati fondamentali: si estende con interventi sul tutto il territorio cittadino in modo vasto e diffuso e la sistemazione delle siepi in viale Carducci, la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione dei molti abbattuti".