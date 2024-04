Bilancio buono nonostante il meteo. Un ponte pieno di eventi e turisti. E il palio femminile va alla Pilarella

Il ponte del 25 aprile ha portato sul promontorio non solo tanti eventi, ma anche tanti turisti che hanno preso d’assalto la Costa d’Argento.

Per le attività alberghiere un fine settimana da quasi tutto esaurito, nonostante alcuni giorni in cui il meteo ha fatto qualche "bizza".

"Il ponte è andato piuttosto bene, l’hotel era quasi pieno – sottolinea infatti la direttrice del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Stefania Marconi –. Abbiamo avuto una leggera frenata per il tempo, i nostri ospiti stavano con sciarpe e piumini, ma la tramontana ha regalato splendidi panorami con bellissimi colori e la vista di isole come la Corsica. Sabato e domenica i clienti hanno potuto utilizzare anche la piscina".

Tante presenze anche alla Caletta, al "Baia d’Argento" e in tante altre strutture ricettive, oltre che nei ristoranti, nei bar e nelle altre attività del territorio. Senza dimenticare gli eventi che hanno intrattenuto residenti e turisti. A partire dalla "Notte dei Pirati" che ha visto una tre giorni praticamente inedita come antipasto della grande manifestazione in programma sabato. Prima la caccia al tesoro dei più giovani il venerdì, mentre sabato la rappresentazione storica "il ballo, l’attacco, lo scontro e il rapimento delle donne", reso possibile grazie alla collaborazione fra Argentario Vivo di Porto Santo Stefano, l’associazione Duca D’Arcos di Orbetello, la compagnia teatrale Le Grotte e naturalmente dal Comitato pirati e dai cittadini. Tanto pubblico per la spettacolare messa in scena avvenuta sulle spiaggette di Porto Ercole, seguita poi domenica dalla regata dei giovani corsari.

Il grande pubblico si è visto anche domenica a Porto Santo Stefano in occasione della Festa di Primavera, con il palio al femminile che ha catturato l’attenzione con la gara tenuta nello specchio acqueo dello Stadio di Turchese. A vincere la kermesse è stato il rione Pilarella, con l’equipaggio composto da Marta Bertocchi, Beatrice Rossi, Beatrice Lubrano, Julia Pari e Simone Terramoccia, davanti a Fortezza, Croce e Valle. Senza dimenticare la grande vela, con le regate della Lunga Bolina che hanno caratterizzato il week end per tutti gli appassionati di questo bellissimo sport.

Andrea Capitani