Big match in vetta tra Cinigiano e Sorano

E’ il tanto atteso giorno del big match tra le prime due della classe: a Cinigiano arriva il Sorano per la ventitreesima giornata del girone M di Seconda categoria dove probabilmente si gioca per vincere il campionato. Dietro spera in un pari il Campagnatico impegnato in casa col Paganico, che vincendo potrebbe inserirsi tra le due litiganti. In ottica salvezza sfida delicata tra San Quirico e Castell’Azzara. Il programma: Campagnatico-Paganico, Castiglionese-Montieri, Cinigiano-Sorano, Santa Fiora-Maglianese, Manciano-Marsiliana, Roccastrada-Riotorto, San Quirico 1969-Castell’Azzara, Virtus Amiata-Marina.