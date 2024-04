Biblioteca, domani l’inaugurazione

Monterotondo ospiterà una nuova biblioteca, i lavori sono conclusi e domani alle 17 è programma l’inaugurazione. La nuova sede è in via Poggiarello, all’ex Frantoio. In occasione dell’appuntamento inaugurale, ma alle18 sono in programma le letture a cura di Officine Papage e un buffet di benvenuto per tutti i partecipanti. La nuova biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo è stata allestita negli spazi dell’ex Frantoio, in collegamento con l’info point turistico già presente nella struttura. È stata progettata come uno spazio culturale moderno e dinamico, adibito non solo alla consultazione dei volumi, ma anche alle attività e agli eventi culturali. All’interno dell’immobile sono state realizzate anche le Stanze di Fucini, concepite come centro studi espositivo sulla figura del poeta, nato a Monterotondo Marittimo e come luogo speciale di raccolta dei volumi del Premio letterario ad esso dedicato.