Biblioteca "Calvino". Cambiano gli orari di apertura al pubblico

Il Comune, per venire incontro a esigenze e richieste degli utenti, ha deciso di ampliare l’orario di apertura della propria biblioteca, sia per il periodo invernale che per la stagione estiva. La biblioteca comunale "Italo Calvino" rimarrà chiusa la domenica e, per allinearsi con l’offerta culturale dei musei comunali, la Casa Rossa e il MuVet di Vetulonia, anche il lunedì, ma per dare una maggiore offerta di fruibilità settimanale. "Un nuovo orario adottato in via sperimentale – dice la sindaca Elena Nappi – che cerca di dare una più ampia possibilità di fruibilità ed una migliore organizzazione del servizio, in modo da conciliare le richieste di fruitori e lavoratori ed avere da una parte un maggiore monte ore di utilizzo e dall’altra una qualità lavorativa più elevata". L’orario invernale è in vigore fino al 31 marzo, il martedì e il giovedì la biblioteca sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 13.30 alle 19, venerdì dalle 8 alle 13.30 e sabato dalle 8 alle 13. Dal 1 aprile al 30 settembre) subentrerà l’orario estivo e la biblioteca sarà aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 19, mercoledì dalle 13.30 alle 19, venerdì e sabato dalle 8 alle 13.