Biblioteca "Busatti". Inaugurazione

Nella giornata di oggi la comunità di Scansano è chiamata a partecipare all’inaugurazione dei nuovi spazi della biblioteca "Aldo Busatti" in via Armando Diaz. L’appuntamento è previsto alle 16, con la partecipazione della scuola di musica di Scansano "Maremma che note", coro diretto da Sonia Cannizzo e accompagnato dal Elena Amaddii al clarinetto. Il progetto è stato realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia e tra gli interventi sono stati abbattuti le barriere architettoniche. Soddisfatta degli interventi la sindaca Maria Bice Ginesi. I lavori erano attesi da tempo e finalmente grazie a questo finanziamento è stato possibile renderli concreti. A fine inaugurazione sarà offerto anche un piccolo rinfresco della ditta Cir-food.