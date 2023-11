Bevono troppo e poi iniziano a litigare. Momenti di paura all’esterno di un locale

Danno in escandescenze fuori da un locale di Porto S.Stefano, i carabinieri costretti a intervenire per sedare gli animi. Attimi di paura tra i tavoli esterni di un bar a causa di alcuni cittadini stranieri alterati dall’effetto di alcolici. Tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri che hanno sedato una rissa sul nascere. Tre-quattro persone che hanno iniziato a inveire tra di loro per motivazioni dovute all’alcol. Forze dell’ordine al lavoro anche per alcuni piccoli furti e tentativi di scasso che si sono verificati nell’entroterra, da Magliano a Fonteblanda. Alcuni episodi in cui i topi di appartamento hanno provato ad entrare nelle abitazioni, riuscendo in qualche caso a racimolare uno scarso bottino. Mentre, in altri casi, si sono dileguati a mani vuote perché individuati da qualcuno.