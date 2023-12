Berardi coordinatore di Forza Italia

Roberto Berardi, già commissario provinciale, è stato eletto, per acclamazione, coordinatore provinciale di Forza Italia. Con lui entrano nel coordinamento, che poi sarà ampliato, Alessandro Ulmi, Luca Agresti, Alessandro Antichi, Amedeo Gabbrielli, Giovanni Rispoli, Roberta Bardi, Stefano Dragoni, Massimo Ussia, Charlie Lyinn, Jessica Ciaffarafà, Alessandro Capitani, Mirella Pastorelli, Luciano Giulianelli, Priscilla Schiano e Mirella Milli. "Forza Italia – ha detto Berardi – è più di un partito politico: è un impegno per il progresso, giustizia e prosperità. Siamo chiamati a essere la voce dei cittadini e i custodi dei valori che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Abbiamo la responsabilità e il dovere di costruire un futuro di prosperità, di sicurezza, di pace, e di libertà". Di partito contemporaneo parla invece Luca Agresti. "Dobbiamo impegnarci a vari livelli – dice – perché Forza Italia diventi un partito contemporaneo. Un partito che abbia il coraggio di ridisegnare azioni di riferimento. Occorre riflettere su temi attuali, come possono essere l’ambiente e i diritti civili, guardando al futuro, e non guardando indietro, tenendo ben salde le nostre radici".