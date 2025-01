Benedetta tra la danza e lo studio

FOLLONICASi chiama Benedetta Chiti (foto), ha 19 anni ed è la reginetta del rione Chiesa. La giovane vive dividendosi tra Follonica e Pisa dove frequenta l’università e studia scienze politiche. A giugno scorso si è diplomata al Liceo di Follonica (indirizzo scienze umane). Durante l’estate lavora come cameriera e d’inverno fa la studentessa a tempo pieno ma si dedica anche alla sua passione che è il ballo sotto la supervisione della meravigliosa insegnante e coreografa Francesca Senesi. Nel tempo libero guarda film specialmente quelli un po’ vintage infatti, il suo preferito è "La Ciociara". Inoltre, adora anche ascoltare la musica anche se non ha un genere preferito in assoluto perché "dipende da come mi sveglio la mattina". Dopo un periodo di assenza è rientrata a far parte del rione Chiesa dove ha passato molti anni quando era più piccola, quando le è stato proposto di tornare nel rione in veste di reginetta ha accettato praticamente subito con grande gioia e spera di poter rappresentare tutto questo fantastico gruppo al meglio perché è ciò che si meritano. "Mi auguro - ha detto Benedetta Chiti - inoltre di poter strappare un sorriso agli spettatori durante le varie sfilate. Vivrò e sto vivendo questa esperienza con gioia, divertimento e spensieratezza ma anche impegno e dedizione così come tutto il gruppo del Rione Chiesa che mi ha supportato e continua a supportarmi in questo percorso bellissimo, a questo punto, non posso fare altro se non augurare a tutti buon divertimento e ovviamente un buon carnevale".