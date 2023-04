"Bella Storia" in Consiglio "Donate il midollo osseo"

Continuano gli appuntamenti con "Bella Storia", il progetto del Consiglio Comunale che mensilmente informa i cittadini sulle attività delle associazioni attive sul territorio. A fare da protagonista all’appuntamento di ieri mattina è stato il tema della donazione di midollo osseo. Attraverso un video, il presidente regionale dell’associazione nazionale Donatori di Midollo Osseo, Fausto Brandi, ha sottolineato l’importanza di donare per salvare una vita, invitando i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni ad iscriversi al registro italiano donatori di midollo osseo. "Ogni anno in Italia sono circa 2 mila le persone che hanno bisogno di un trapianto di midollo per curarsi e vincere la propria battaglia – commenta il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – Solo un donatore su centomila è compatibile con chi è in attesa di trapianto. Potremmo essere noi. Ognuno di noi. Per questo è importante, attraverso momenti come quello di oggi, sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sull’importanza di donare: gesto di amore e solidarietà nei confronti del prossimo e spesso gesto salvavita per coloro che non hanno altra alternativa se non quella del trapianto. Il mio ringraziamento va ai volontari dell’Associazione Nazionale Donatori di Midollo Osseo per l’enorme lavoro che svolgono quotidianamente aiutando chi ha più bisogno, nonché a tutti i consiglieri comunali per il proprio sostegno all’iniziativa". Dopo l’intervento del presidente la studentessa dell’Istituto "Giannetti", Carlotta Denevi, ha suonato al pianoforte l’Inno Nazionale.