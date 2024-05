Bbc, Carbo sparisce e viene tagliato

 durata solo due giornate la seconda esperienza grossetana del lanciatore cubano Jonathan Carbo, che da mercoledì mattina non fa più parte del roster del Bbc Grosseto. La società ha deciso il taglio dell’atleta motivando con gravi problemi disciplinari. Carbo in pratica è irreperibile da due giorni. "Jonathan Carbo – precisa il direttore sportivo Filippo Olivelli – ha tenuto un comportamento inadeguato nei confronti della società e dei compagni di squadra e non potevamo non mandarlo via". Nato nel novembre 1997, Carbo era stato ingaggiato dal Bbc Grosseto Spirulina Becagli nell’inverno 2022. Carbo, dopo una brutta gara contro il Parma Clima, è stato autore di una partita capolavoro contro il San Marino, contribuendo allo shutout biancorosso.