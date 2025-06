Baseball: doppia sfida tra Bbc Grosseto e Parma allo Jannella

BASEBALLDoppia sfida allo Jannella (alle 15.30 e 20.30) tra il Bbc Grosseto e il Parma, dopo il recupero di martedì. I ducali, in vetta alla classifica, arrivano a questa doppia partita con il morale alto. Tutto il contrario del Bbc Grosseto che sta disputando un campionato sotto le aspettative. Per la sfida ai ducali rientrerà Funzione, mentre Marcial sarà il partente nella gara aperta ai non Afi sotto i riflettori. Ancora fuori Profar e Garbella; senza quest’ultimo le alternative sul monte italiano sono ancora ridotte ai soli Giulianelli e Robles. "Il nostro obiettivo deve essere quello di sfruttare le occasioni che il Parma ci darà, se ce ne darà - dice il manager Carlo Del Santo - ci capita spesso di battere due o tre valide più degli avversari ma spesso non siamo capaci di approfittare delle chances che abbiamo. Una volta mi piacerebbe anche mettere a segno tre valide in meno ma vincere la partita. Speriamo comunque di fare bene come abbiamo fatto contro San Marino e Bologna". Situazione lanciatori da gestire per il Parma dopo il recupero di martedì sera, quando i ducali hanno risparmiato Casanova, probabile partente della gara serale, utilizzando per 1.2 inning Kourtis e per 3.1 Santana. Nel complesso, dopo una lieve flessione, il Parma ha ripreso la sua corsa inanellando 4 vittorie consecutive. I campioni d’Italia hanno la migliore media battuta del Girone A (.305), sono con il San Marino una delle due squadre in doppia cifra per numero di fuoricampo (10).