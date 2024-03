Barca incagliata all’Argentario: paura per due bambini a bordo

Orbetello (Grosseto), 24 marzo 2024 – La Guardia Costiera di Porto Santo Stefano sabato è intervenuta in soccorso di una barca a vela arenatasi lungo la spiaggia della Feniglia.

E’ giunta via radio la richiesta di soccorso con cui gli occupanti di una barca a vela di 18 metri, due adulti e due bambini di nazionalità tedesca, richiedevano assistenza a seguito dell’incagliamento della loro imbarcazione sul basso fondale prospiciente la spiaggia della Feniglia, probabilmente a causa del forte vento di libeccio che soffiava in zona.

La sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto S. Stefano, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno, ha subito inviato sul posto la Motovedetta "Search and Rescue" Cp 805, oltre a personale via terra dell’ufficio locale di Orbetello e Porto Ercole.

Gli occupanti, a bordo di una zattera di salvataggio, hanno raggiunto la battigia dove sono stati accolti dai militari della Guardia Costiera mentre, in un primo momento, non è stato possibile recuperare la barca per le cattive condizioni meteo che impedivano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di disincaglio.

La tempestività delle operazioni di recupero ha permesso di trarre in salvo la famiglia tedesca proveniente da Amburgo. Date le condizioni meteomarine mgliori, col coordinamento della Guardia Costiera, si è proceduto al disincaglio della barca anche grazie all’intervento di due gommoni del Circolo Nautico e della Vela Argentario e di un peschereccio che ha prestato assistenza all’imbarcazione fino all’arrivo in acque sicure.