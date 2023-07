Bando per il trasporto marittimo "Più attenzione alle persone disabili e collegamenti con le altre isole"

Maggiore attenzione ai servizi per persone con disabilità, nuovi collegamenti con altre isole, mezzi per il trasporto di soli passeggeri, sconti per i veicoli commerciali: sono queste alcune delle proposte che Cna Turismo e Commercio Grosseto ha presentato all’Osservatorio continuità dell’Arcipelago Toscano, all’assessore regionale ai Trasporti e al sindaco di Isola del Giglio. "Purtroppo – spiega Stefano Feri, presidente di Cna Turismo e Commercio Grosseto – non abbiamo potuto partecipare al confronto sui requisiti da inserire nel nuovo bando di gara per il trasporto marittimo e quindi, insieme al Consorzio di imprese dell’Isola del Giglio, nostro associato, abbiamo deciso di presentare alcune proposte". A partire da una maggiore attenzione nei confronti delle persone con disabilità: "È un atto di civiltà prevedere obbligatoriamente la dotazione di ascensori o piattaforme che rendano completamente accessibili i saloni dei traghetti – continua Feri –. A questo si aggiungono altre richieste per venire incontro alle esigenze di chi sull’isola vive e lavora".

Tra i servizi richiesti quello di dotare tutti i traghetti di celle frigo, per tutto l’anno, per trasportare alimenti facilmente deteriorabili e individuare degli spazi per il trasporto di piccoli colli e carrelli con frutta e verdura, evitando così l’imbarco di interi automezzi per traghettare piccole quantità di materiale; la creazione di promozioni diversificate durante l’anno, da riservare, ad esempio, ai residenti nella provincia di Grosseto o per turisti organizzati in gruppo; il sostegno economico solo per le corse meno redditizie per il gestore, che rappresentano però una risposta ai bisogni della comunità. "Abbiamo proposto – aggiunge Feri – anche l’inserimento di un mezzo per il trasporto di soli passeggeri, che andrebbe ad arricchire il servizio di linea; il collegamento tra l’Isola del Giglio e Giannutri e la possibilità di collegamento con le principali isole dell’arcipelago, come Elba, Giglio e Capraia; l’applicazione di una tariffa scontata per i veicoli commerciali, almeno per i residenti: Inoltre, andrebbero attivate nuove corse in alcuni giorni della settimana: una tra le 20.30 e le 21 del venerdì da Porto Santo Stefano verso il Giglio in modo da consentire a chi termina la settimana lavorativa nelle città più vicine, di poter arrivare sull’Isola, senza attendere il giorno dopo, l’altra, almeno nel periodo giugno-settembre, di una corsa la domenica dall’isola verso Porto Santo Stefano, tra le 22 e le 22.30".

"Siamo consapevoli – conclude Feri – che non sarà semplice soddisfare tutte le esigenze riferite a un territorio così articolato ed eterogeneo; ma siamo anche convinti che questa opportunità debba fornire risposte a tutte le problematiche riscontrate nell’arco degli anni, agevolando il lavoro e la sostenibilità delle aziende e delle famiglie. Crediamo che questa fase di ascolto, di riflessione e di dialogo avviata dalla Regione Toscana con le associazioni e i cittadini possa produrre la migliore sintesi possibile".