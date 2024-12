Bando contributi per chi usa fonti rinnovabili

Il Cosvig in accordo con il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda, per gli immobili non allacciati al teleriscaldamento che utilizzano le fonti rinnovabili. Il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto richiedente non potrà superare l’importo di 1.100 euro. Le manifestazioni di interesse andranno presentate fino alla data di pubblicazione del successivo bando sui combustibili ed esclusivamente per le spese sostenute dal 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025 presentando la relativa documentazione. Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino esaurimento fondi.